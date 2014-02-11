光伏产业：美国再度就印度太阳能计画向世贸组织申诉

这是美国政府一年来第二次寻求在WTO就印度尼赫鲁国家太阳能计划进行磋商。

去年2月，USTR正式要求就此计划的第一阶段进行磋商，首次向印度太阳能计划发起挑战。印度太阳能计划旨在到2017年时，将本国可再生能源产能提高一倍。

美国官员曾希望印度太阳能计划进入第二阶段时能够消除其担忧，但目前则担心这一阶段对本国制造商造成损害甚至可能更大，因为10月时相关规则涉及的范围扩大到了所谓的薄膜科技领域，其中涉及出口到印度的大多数美国太阳能产品。

印度对美国的指控予以回击，要求美国政府解释为何在可再生能源和水资源项目向使用当地劳工和产品的美国公司提供激励。目前无法立即联系到印度驻美国大使馆就这项最新的贸易行动置评。