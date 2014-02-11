光伏产业：美国再度就印度太阳能计画向世贸组织申诉

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
这是美国政府一年来第二次寻求在WTO就印度尼赫鲁国家太阳能计划进行磋商。
去年2月，USTR正式要求就此计划的第一阶段进行磋商，首次向印度太阳能计划发起挑战。印度太阳能计划旨在到2017年时，将本国可再生能源产能提高一倍。
美国官员曾希望印度太阳能计划进入第二阶段时能够消除其担忧，但目前则担心这一阶段对本国制造商造成损害甚至可能更大，因为10月时相关规则涉及的范围扩大到了所谓的薄膜科技领域，其中涉及出口到印度的大多数美国太阳能产品。
印度对美国的指控予以回击，要求美国政府解释为何在可再生能源和水资源项目向使用当地劳工和产品的美国公司提供激励。目前无法立即联系到印度驻美国大使馆就这项最新的贸易行动置评。
印度辩称，从WTO政府采购规定来看，本国太阳能政策合法。按照此规定，各国可以在某些计划中免除不歧视义务。(完)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北