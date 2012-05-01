美国再次将中俄列为打击盗版纪录最差国家之列

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透华盛顿4月30日电（记者 Doug Palmer）---美国贸易代表办公室周一称，再次将俄罗斯和中国列为打击盗版纪录最差国家之列。
被列入“重点观察名单”的国家还有阿根廷、加拿大、印度、阿尔及利亚、智利、印度尼西亚、以色列、巴基斯坦、泰国、乌克兰和委内瑞拉。
美国贸易代表柯克（Ron Kirk）发表声明称：“今年的《特别301报告》意义空前重大，美国政府数据表明，知识产权密集型产业支撑美国4,000万份就业和多达60%的出口。”
加拿大连续第四年上榜，部分原因是没有改革其版权法。加拿大、墨西哥和美国均加入了《北美自由贸易协定》。
入选重点观察名单不会有面临制裁风险，目的是让相关政府难堪，促使其加大打击盗版和侵权力度，并修订升级其版权法。
据美国贸易团体国际知识产权联盟（International Intellectual Property Alliance），这是俄罗斯连续第16次上榜。
中国已有八年入选该名单，根据美国贸易法的306条款，中国受到特别监督。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。