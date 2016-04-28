美国再次将中印俄列入侵犯知识产权“黑名单”

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月27日 - 美国奥巴马政府周三再次将中国、俄罗斯和印度列入其年度知识产权保护最差纪录名单，并称瑞士未能遏制网络版权侵权活动。

该名单由美国贸易代表办公室发布，不构成制裁威胁，但旨在让涉及的国家政府感到羞愧，从而采取措施打击盗版和假冒行为，并对他们的版权法进行更新。

“对美国而言，知识产权是经济增长和高质量就业的重要源泉，阻止外国政府和竞争者对努力通过向世界各地的消费者出口商品和服务以支持高薪岗位的创新者进行剽窃，变得比以往更加重要。”美国贸易代表弗罗曼（Michael Froman）在声明中称。

美国贸易代表办公室称，2010年美国所拥有知识产权的增加值约为5万亿美元，对当年GDP所作贡献为34%，为知识产权密集型行业的4,000万个岗位提供了支持。

该办公室还称，中国对知识产权法律进行了一些改革，但由于窃取商业机密活动、网上及实体店盗版假冒商品猖獗，以及使用在中国开发的或转让至中国的知识产权的市场准入条件的新要求，仍有必要进行最严厉的审查。

该办公室称，尽管印度加大了执法力度，该国仍被列入优先观察名单，原因是该国的知识产权法律框架缺乏明显的改善。

该办公室指出，瑞士被加入观察名单，原因是该国日渐受到侵权网站的欢迎，成为很多这种网站的所在国，这有违该国在知识产权问题上普遍较好的记录。

总体而言，有11个国家被美国贸易代表办公室列入“优先观察名单”，分别是阿尔及利亚、阿根廷、智利、中国、印度、印尼、科威特、俄罗斯、泰国、乌克兰和委内瑞拉。（完）