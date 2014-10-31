全球贸易：美国贸易代表警告中国不要拖延ITA谈判

台湾股市：盘中微涨，受美股涨势及外资买盘提振
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
中美两国已启动双边投资协定谈判，但工商界有些人怀疑，中国消除投资壁垒的力度能否足以让协议变得可行。
美国商会曾表示，ITA是衡量中国是否认真对待投资协议的“试金石”，并进而考验中国最终能否加入跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)。在亚太经合组织(APEC)峰会之前，TPP贸易部长会议将于11月8日在北京召开。
弗罗曼表示，若就中国市场的IT商品贸易达成一份成功的协议，也将给世界贸易组织(WTO)带来鼓舞。该组织正在监督此谈判。
WTO成员国正争取挽救一份简化海关程序的划时代协议，此前由于印度要求在农业储备方面做出让步，协议生效所需的最后几步无法按计划进行。
弗罗曼称，WTO各成员国更希望把所有国家都纳入这份海关协议中，但也正讨论在剔除印度的情况下开始推进协议的可能性。(完) (编译 郑茵/许娜；审校 张涛)
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。