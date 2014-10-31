全球贸易：美国贸易代表警告中国不要拖延ITA谈判

中美两国已启动双边投资协定谈判，但工商界有些人怀疑，中国消除投资壁垒的力度能否足以让协议变得可行。

美国商会曾表示，ITA是衡量中国是否认真对待投资协议的“试金石”，并进而考验中国最终能否加入跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)。在亚太经合组织(APEC)峰会之前，TPP贸易部长会议将于11月8日在北京召开。

弗罗曼表示，若就中国市场的IT商品贸易达成一份成功的协议，也将给世界贸易组织(WTO)带来鼓舞。该组织正在监督此谈判。

WTO成员国正争取挽救一份简化海关程序的划时代协议，此前由于印度要求在农业储备方面做出让步，协议生效所需的最后几步无法按计划进行。