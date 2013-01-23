美国人事: 贸易代表柯克2月底将辞职,继任人选尚未确定

更新版 1-香港个股：中国联通停牌以待刊发内幕消息，对混改落实传闻不予置评
路透香港4月5日 - 中国三大电讯商之一的中国联合网络通信（香港）股份有限公司周三停牌以待发出一份有关该公司内幕消息的公告，惟公司方面对混改落实传闻不予置评。
路透华盛顿1月22日 - 美国贸易代表柯克周二表示将于2月底辞职.他担任美国贸易代表期间,正值全球经济饱受危机折磨,令旨在开放新市场的贸易谈判挑战重重.
外界认为白宫国际经济事务顾问Mike Froman是接替柯克的头号人选,不过美国尚未宣布继任者.
其他可能的继任人选包括:美国贸易代表办公室(USTR)副贸易代表马兰提斯(Demetrios Marantis),美国驻世界贸易组织(WTO)大使Michael Punke,以及美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard).(完)
(编译 杜明霞; 审校 程琳)
路透香港4月5日 - 中国三大电讯商之一的中国联合网络通信（香港）股份有限公司周三停牌以待发出一份有关该公司内幕消息的公告，惟公司方面对混改落实传闻不予置评。
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。