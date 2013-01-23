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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 10:05 BJT

美国人事: 贸易代表柯克2月底将辞职,继任人选尚未确定

路透华盛顿1月22日 - 美国贸易代表柯克周二表示将于2月底辞职.他担任美国贸易代表期间,正值全球经济饱受危机折磨,令旨在开放新市场的贸易谈判挑战重重.

外界认为白宫国际经济事务顾问Mike Froman是接替柯克的头号人选,不过美国尚未宣布继任者.

其他可能的继任人选包括:美国贸易代表办公室(USTR)副贸易代表马兰提斯(Demetrios Marantis),美国驻世界贸易组织(WTO)大使Michael Punke,以及美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard).(完)

(编译 杜明霞; 审校 程琳)

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