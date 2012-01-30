柯克：美加强贸易执法 各国须留神

汇市一周综述：美国3月加息预期升温 英镑迈入缓慢下跌期
路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。
路透达沃斯1月29日电（记者 Warren Strobel）---美国贸易代表柯克（Ron Kirk）表示，美国新成立的贸易执法部门，将使得各国想对美国出口施加不公平壁垒时更为慎重。
柯克告诉路透，该部门成员将包括情报官员和其他机构的代表，目的是增强美方资源，打开海外市场。
“我们想确保我们不在资源方面受束缚。其他国家知道我们的预算和资源……因此他们会耍花招，因为他们知道我们在处理不同情况时会差别很大。”他在接受采访时说。
“我们不想让他们以为，在他们蓄意地、不公平地歧视美国出口商时，我们没有足够资源对付他们，”他在达沃斯世界经济论坛的间隙称。
他没有指明哪些国家会是这个贸易执法部门的关注重点，但美国总统奥巴马当前面临外界压力，需向商界和选民证明他对中国采取强硬立场。
柯克称，美国贸易代表办公室负责贸易事宜的谈判和执行，但只有约250名工作人员，这可能让一些国家心存侥幸，认为可以无视世界贸易规则。
“这（新的贸易执法部门）将提供更完善的工具，有更多机构可发挥作用，收集必要的情报，将一些复杂事宜诉诸世贸组织。”
“将有额外人员和资源。”但他没有透露关於该执法部门资金情况的细节。
奥巴马1月24日发表国情咨文时宣布成立该部门。他表示，美国需要采取更多措施，应对不公平的贸易行为，重建美国制造业。
柯克告诉路透，新的贸易执法部门将由贸易代表办公室领导。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。
路透首尔3月3日 - 韩国公司周五成为中国民众反“萨德”浪潮首当其冲的受害者，众多行业公司股价重挫，因媒体报道称中国命令旅行社停止韩国游。韩国部署萨德反导系统让中国民众十分恼怒。
路透上海3月3日 - 虽然本周跨过月末流动性曾一度收紧，但中国央行本周公开市场连续保持每日300亿元逆回购平稳操作，实现单周净回笼2,800亿元。分析人士表示，净回笼暂无碍月初资金重回宽松局面，两会(全国人大和政协会议)在即央行维稳同时，仍坚持稳健中性政策基调不动摇。