美国政府为8月中开始重新协商NAFTA启动倒计时

路透华盛顿5月18日 - 美国特朗普政府周四就8月中与加拿大和墨西哥开始重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)启动倒计时。其试图通过重新协商为美国劳工和制造商赢得更好的条款。

美国贸易代表莱特希泽致函美国议员称，他开启了向国会、业内人士和美国公众为期90天的咨询期，这得以让三国从8月16日展开谈判。

莱特希泽向记者称，NAFTA对美国农业、投资服务和能源业来说一直是成功的，但对制造业来说却不是。他并称希望在2017年底前完成谈判。

“作为谈判的出发点，我们应基于NAFTA已经做的，而调整和改善那些还未做的，”莱特希泽在与记者召开的电话会议上称。“如果重新谈判能让美国劳工得到一个更加公平的协议，那就有尽可能向现代化的NAFTA无缝过度的价值。”

莱特希泽在致国会领袖的信中称，NAFTA需要让数码贸易、知识产权、劳工和环保标准、监管惯例、国有企业规定和食品安全标准方面的条款与时俱进。

加拿大和墨西哥均对美国开启NAFTA革新计划的行动表示欢迎。(完)