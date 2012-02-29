美国新设贸易执法单位 关注中国等国家是否遵循公平规范

路透华盛顿2月28日电---美国总统奥巴马落实加强实施贸易协议的承诺,周二签署行政命令成立一个新的政府机构,以确保中国及其他国家能遵循游戏规则.

奥巴马表示,这个新的跨部门单位将"利用联邦政府的全部资源担负起调查工作,应对世界各地的不公平贸易行为,包括像中国这样的国家."

角逐共和党总统候选人的罗姆尼大力抨击奥巴马的中国政策;与此同时,美国对中国的贸易赤字在2011年飙升至记录高位2,955亿美元.

奥巴马这项行政命令指示美国贸易代表柯克选派一位人选领导这个新单位,副手则由美国商务部部长布兰森选派.

另外,周二的两项新报告对中国政府支持中国企业表示担忧,并呼吁美方应采取各种因应措施.

华盛顿智库资讯科技及创新基金会(Information Technology & Innovation Foundation)周二公布一项新报告,指责中国利用操控货币、补贴、关税、强制技术转移、出口限制、标准制定及其他政策,普遍在各领域中为中国企业取得"绝对优势".

第二份报告来自民主党参议员Ron Wyden办公室,文中警告称,由於中国积极鼓励风力、太阳能及其他环保科技行业,"美国的环保商品经济正在输给中国."

"当全球参与者不遵守游戏规则时,(全球贸易)体系将瓦解.特别是当破坏规则者拥有全球第二大经济实力的时候,"Wyden办公室称.(完)