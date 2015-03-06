美国贸易代表办公室称正监控阿里巴巴电商网站

路透华盛顿3月5日 - 美国贸易办公室周四称，正密切关注阿里巴巴集团旗下消费购物网站出售假冒和盗版商品的问题，但没有将阿里巴巴重新列入盗版黑名单。

从去年首次公开募股前夕开始，阿里巴巴便一直竭力应对假冒商品问题，以保持良好声誉。

美国贸易代表办公室2012年将阿里巴巴的电商网站淘宝网从其恶名市场名单中移除。

“美国贸易代表办公室鼓励阿里巴巴继续与其所有股东携手解决持续不断的投诉，将持续监控这一进展，”美国贸易代表办公室在其周四发布的最新恶名市场报告中表示。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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