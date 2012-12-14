美国将淘宝剔除出“恶名市场”名单

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月13日 - 美国贸易代表办公室周四公布年度“恶名市场”名单，阿里巴巴旗下的淘宝网已被剔除。该名单主要针对销售盗版和伪造产品的企业。
美国贸易代表办公室称，淘宝网“被剔除出2012年的名单，因其在过去一年里直接或间接地与权利人合作，在清理网站内容上作出了很大努力”。
下周将在华盛顿举行中美高层年度贸易会议。
淘宝网是中国最大的电子商务平台，市场份额预计超过70%，注册用户近5亿，商品数量超过8亿。
美国商务部曾将淘宝称为“线上最大的仿冒来源之一”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。