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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 01:49 BJT

标题新闻：美国ITC称将调查多家中国公司生产的电子移动设备是否包含侵犯高通专利的软硬组件

美国国际贸易委员会(ITC)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 刘静；审校)

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