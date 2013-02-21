美国发布新战略 打击外国窃取商业机密

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Doug Palmer

路透华盛顿2月20日() - 美国白宫周三表示将加强外交施压，并研究是否有必要实施更严厉的法律，以阻止来自中国和其他国家窃取商业机密的威胁。这一新战略将为应对该威胁提供新的思路。

“商业机密被窃取威胁到美国商业利益，损害国家安全，并将美国的经济安全置于危险境地，”白宫在新战略报告中称。“这种行为还影响到美国在全球的出口前景，并危及美国民众就业机会。”

“最近浮现出的情况显示，针对美国企业的经济间谍和窃取商业机密活动步伐加快，”白宫在报告中警告称，并提到通过网络攻击和传统形式的经济间谍行为对公司知识产权造成的威胁等。

这份报告未具体指明任何国家为主要威胁，但列举了10多起与中国企业或个人有关的窃取商业机密案例，比报告中提到的其他任何国家都多。

与中国有关的遭受影响的美国公司包括通用汽车、福特、杜邦、陶氏化学以及嘉吉等。

“对于像我们这样的经济体，取胜的秘诀在于我们所创造的革新，这是至关重要的问题，”美国贸易代表柯克(Ron Kirk)在报告发布前接受路透采访时表示。

此前一家美国网络安全公司称，中国一秘密军事机构是一连串黑客袭击的幕后支持者。

中国坚决否认了这些指控，并称美方对黑客攻击无端猜测和指责“不专业”。中国国防部称，黑客袭击是全球性的问题，中国是这一威胁的最大受害者之一。(完)