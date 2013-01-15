全球贸易: 美国贸易代表料很快就展开国际服务贸易谈判一事知会国会

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透华盛顿1月14日 - 行业官员周一表示,美国贸易代表办公室料将很快知会国会,其计划与欧盟以及其它十几个国家展开谈判,商讨消除金融等服务行业贸易壁垒的协定.
"我们听说可能是在未来几天,"一位要求匿名的行业消息人士称,"我们对此感到非常兴奋."
另一位亦不愿具名的行业官员称,他听说通知可能最早于周二提交国会.
这项协定旨在消除金融,保险,电信,电脑服务和快递等行业的贸易和投资壁垒,在这些领域中美国均处于领先地位.
将近一年来,美国,欧盟27国以及其他18个发达与发展中国家一直在讨论启动有关国际服务贸易协定(International Services Agreement)的谈判.
各方最近一轮会晤于去年12月在日内瓦举行,会议上希望在今年初正式启动会谈.而中国,印度,巴西和俄罗斯等大型新兴经济体迄今却对谈判一直持回避态度.
按照彼得森国际经济研究所在去年4月作出的谨慎估计,所提协议若能获得通过,16个核心成员国每年服务出口额有望增加780亿美元.这项研究结果披露以来,已有另外四个国家表示有意加入谈判.
"按绝对值来说,美国和欧盟的出口增幅将会最大,分别约为140亿美元和210亿美元."彼得森研究所的报告称.
报告认为,如果巴西,中国和印度加入谈判,贸易增长幅度将达到30%.
美国政府在开始贸易谈判前90天知会国会,是为了让议员们有机会提出问题.
参与本次会谈的可能包括澳洲,加拿大,智利,哥伦比亚,哥斯达黎加,欧盟,香港,以色列,日本,墨西哥,新西兰,挪威,巴基斯坦,巴拿马,秘鲁,韩国,瑞士,台湾,土耳其和美国.(完)
(编译 郑茵 审校 杜明霞)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
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