全球贸易: 美国表示计划与欧盟和日本等国开启国际服务贸易谈判

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透华盛顿1月15日 - 美国周二表示,其计划与欧盟、日本以及其他18个经济体进行旨在消除从金融到速递等服务业领域贸易和投资壁垒的谈判,从而达成协议.
美国、欧盟以及其他一些发达国家和发展中国家已经就进行建立国际服务协议考虑了近一年时间.
中国、印度、巴西和俄罗斯等新兴大国一直没有参与磋商.上述国家认为服务业谈判应是广泛协商的一部分,其中还应包括农业和制造业贸易壁垒.
"美国服务业出口每10亿美元能为美国提供大约4,200个就业岗位,"美国贸易代表柯克在告知美国国会发起服务业谈判计划的信件中称."如果服务业在全球实现像制成品那样的出口潜力,那么美国出口可增加8,000亿美元之多."
国会高级议员也支持发起对话.
"随着全球经济发展,旅游和交通等服务业出口一定会成为贸易的主要组成部分,可以为国内创造就业并提振经济,"参议院金融委员会主席鲍卡斯称.
参与该服务业磋商的国家将包括澳洲、加拿大、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、欧盟、香港、冰岛、以色列、日本、墨西哥、新西兰、挪威、巴基斯坦、巴拿马、秘鲁、韩国、瑞士、台湾、土耳其和美国,柯克表示.
他称,上述国家和地区占全球服务业总量的近三分之二,美国希望其他国家最终决定参与对话.
美国希望在未来90天内开启谈判.
按照彼得森国际经济研究所在去年4月作出的保守估计,所提协议若能获得通过,16个核心成员国每年服务出口额有望增加780亿美元.这项研究结果披露以来,又有四个国家表示有意加入谈判.
"按绝对值来说,美国和欧盟的出口增幅将会最大,分别增长140亿美元和210亿美元左右."彼得森研究所的报告称.
报告认为,如果巴西,中国和印度加入谈判,贸易增长幅度将达到月30%.(完) (编译 石冠兰; 审校 李爽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。