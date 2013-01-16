全球贸易: 美国表示计划与欧盟和日本等国开启国际服务贸易谈判

路透华盛顿1月15日 - 美国周二表示,其计划与欧盟、日本以及其他18个经济体进行旨在消除从金融到速递等服务业领域贸易和投资壁垒的谈判,从而达成协议.

美国、欧盟以及其他一些发达国家和发展中国家已经就进行建立国际服务协议考虑了近一年时间.

中国、印度、巴西和俄罗斯等新兴大国一直没有参与磋商.上述国家认为服务业谈判应是广泛协商的一部分,其中还应包括农业和制造业贸易壁垒.

"美国服务业出口每10亿美元能为美国提供大约4,200个就业岗位,"美国贸易代表柯克在告知美国国会发起服务业谈判计划的信件中称."如果服务业在全球实现像制成品那样的出口潜力,那么美国出口可增加8,000亿美元之多."

国会高级议员也支持发起对话.

"随着全球经济发展,旅游和交通等服务业出口一定会成为贸易的主要组成部分,可以为国内创造就业并提振经济,"参议院金融委员会主席鲍卡斯称.

参与该服务业磋商的国家将包括澳洲、加拿大、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、欧盟、香港、冰岛、以色列、日本、墨西哥、新西兰、挪威、巴基斯坦、巴拿马、秘鲁、韩国、瑞士、台湾、土耳其和美国,柯克表示.

他称,上述国家和地区占全球服务业总量的近三分之二,美国希望其他国家最终决定参与对话.

美国希望在未来90天内开启谈判.

按照彼得森国际经济研究所在去年4月作出的保守估计,所提协议若能获得通过,16个核心成员国每年服务出口额有望增加780亿美元.这项研究结果披露以来,又有四个国家表示有意加入谈判.

"按绝对值来说,美国和欧盟的出口增幅将会最大,分别增长140亿美元和210亿美元左右."彼得森研究所的报告称.