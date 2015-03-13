美澳贸易：美国将对从必和必拓工厂廉价进口铁合金一事展开反倾销调查

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透华盛顿3月12日 - 美国商务部周四称，美国贸易官员将调查从必和必拓 下属一家澳洲工厂廉价进口铁合金一事，最终可能对此征收关税。必和必拓是全球最大矿商。
委员西弗吉尼亚州的Felman Production曾表示，大量来自Tasmanian Electro Metallurgical Co (TEMCO)的硅锰价格“严重低于”美国价格，而且进口数量还在增加。硅锰是一种用于钢铁生产的合金添加辅料。
商务部在一份声明中称，倾销幅度被指控为77.97%。2014年从澳洲进口了总计价值7,690万美元的硅锰。
必和必拓有意将TEMCO剥离，并入名为South32的独立公司，该公司拥有铝、锰、镍、银和煤炭资产。TEMCO产品若被征收关税，将使该公司并入South32的前景难上加难。
美国国际贸易委员会(ITC)将在4月6日前得出初步结论，判定这项进口是否损害美国当地产业。若案件继续推进，商务部将在7月裁定临时性关税。(完) (编译 王丽鑫 审校 高琦)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-