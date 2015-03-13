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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 15:29 BJT

美澳贸易：美国将对从必和必拓工厂廉价进口铁合金一事展开反倾销调查

路透华盛顿3月12日 - 美国商务部周四称，美国贸易官员将调查从必和必拓 下属一家澳洲工厂廉价进口铁合金一事，最终可能对此征收关税。必和必拓是全球最大矿商。

委员西弗吉尼亚州的Felman Production曾表示，大量来自Tasmanian Electro Metallurgical Co (TEMCO)的硅锰价格“严重低于”美国价格，而且进口数量还在增加。硅锰是一种用于钢铁生产的合金添加辅料。

商务部在一份声明中称，倾销幅度被指控为77.97%。2014年从澳洲进口了总计价值7,690万美元的硅锰。

必和必拓有意将TEMCO剥离，并入名为South32的独立公司，该公司拥有铝、锰、镍、银和煤炭资产。TEMCO产品若被征收关税，将使该公司并入South32的前景难上加难。

美国国际贸易委员会(ITC)将在4月6日前得出初步结论，判定这项进口是否损害美国当地产业。若案件继续推进，商务部将在7月裁定临时性关税。(完) (编译 王丽鑫 审校 高琦)
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