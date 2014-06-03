美中贸易：美商务部裁定从中国进口的太阳能板获政府不公平补贴，建议征税

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周三早盘升至近一个月高点，得益于日圆走软和美国纳斯达克指数创下纪录高位。 日经指数早盘上涨0.8%，报19,231.92点，此前触及3月29日以来的最高盘中水准。 日经指数本周迄今已经上涨3.3%，4月迄今上涨1.7%。
路透华盛顿6月3日 - 美国商务部周二初步裁定，从中国进口的太阳能板获得政府不公平补贴，建议征收最高达35.21%的关税。
德国太阳能生产商SolarWorld AG 的美国分公司投诉，中国制造商通过将用于制造太阳能板的太阳能电池的生产转移到台湾来规避2012年开始征收的关税，继续向美国市场倾销低价太阳能产品。
美国商务部在一份声明中称，对从无锡尚德和其他五家公司进口的太阳能板征收35.21%的初步关税，对从天合光能进口的太阳能板征收18.56%的关税，对从其他中国制造商进口的太阳能板征收26.89%的关税。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周三早盘升至近一个月高点，得益于日圆走软和美国纳斯达克指数创下纪录高位。 日经指数早盘上涨0.8%，报19,231.92点，此前触及3月29日以来的最高盘中水准。 日经指数本周迄今已经上涨3.3%，4月迄今上涨1.7%。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508
路透华盛顿4月25日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二接受华尔街日报采访时称，特朗普政府或将采取贸易行动保护本国半导体业、造船业和铝业，他提到国家安全担忧。