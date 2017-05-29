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亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 08:51 BJT

美日贸易：美国国际贸易委员会将就来自富士胶片的进口磁带进行调查

路透华盛顿5月26日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周五表示，将调查进口富士胶片(富士软片)的盒式磁带和相关组件情况，此前索尼起诉富士胶片侵犯其专利。

ITC在声明中称，调查将关注盒式磁带产品、相关组件、磁带、以及由这些产品组成的存储器。(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
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