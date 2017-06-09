美国商务部长称对钢铁行业国家安全调查将迅速完成

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透华盛顿6月8日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周四称，对美国钢铁行业的国家安全检查将“很快”完成，将寻求保护国内钢铁制造商和消费者的利益。
罗斯在美国参议院岁出委员会听证会上称，调研将提出三种行动建议：提高目前的关税、对某些国家的特定钢铁产品课征反倾销和反补贴税，实施进口配额限制进口量，以及“关税税率配额”的混合选项，即对某些产品实施配额，高于配额水平的部分则征收新的进口税。(完)
(编译 王丽鑫；审校 陈宗琦)
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透东京6月23日 - 日本6月大型制造业景气判断指数料连续第三个季度改善，可媲美两年前所及峰值，不过受海外形势的不确定性拖累，未来一季或减弱。
路透东京6月23日 - 日本东芝周五称，估计截至3月财年的亏损要大于此前预期，这归咎于13亿美元会计丑闻相关潜在法律赔偿，以及现已破产的美国核业务西屋电气相关负债的增长。