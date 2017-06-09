美国商务部长称对钢铁行业国家安全调查将迅速完成

路透华盛顿6月8日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周四称，对美国钢铁行业的国家安全检查将“很快”完成，将寻求保护国内钢铁制造商和消费者的利益。

罗斯在美国参议院岁出委员会听证会上称，调研将提出三种行动建议：提高目前的关税、对某些国家的特定钢铁产品课征反倾销和反补贴税，实施进口配额限制进口量，以及“关税税率配额”的混合选项，即对某些产品实施配额，高于配额水平的部分则征收新的进口税。(完)