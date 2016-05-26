美国对中国等五个国家地区的进口耐腐蚀钢征收反倾销税（更新版）

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
(新增中国商务部评论)
路透华盛顿5月25日 - 美国商务部为抑制进口钢铁的大量涌入，在周三宣布的调查终裁中决定对来自中国的耐腐蚀扁钢课征最高达450%的反倾销税和反补贴税。
商务部声明稿中，还宣布对印度、意大利、韩国和台湾的耐腐蚀钢课征3-92%的反倾销税。
商务部并裁定对来自中国、韩国、意大利及印度的扁钢课征反补贴税。台湾则豁免此项税率。
商务部对中国产品的此项反倾销税率终裁，将取代2015年12月初裁时规定的256%税率。
中国商务部称，中国政府和企业对美方非理性行为强烈不满，并称这不仅损害了中国钢铁企业的利益，也阻碍了两国企业间的贸易与合作。
“中方将采取一切必要措施，争取公平待遇，维护企业利益，”该部称，但未详述。
中美高层官员6月初将在北京召开经济及外交政策会议之际，不断升级的贸易争端成了一个重要痛点。
美国商务部对所有中国生产的耐腐蚀钢征收210%的反倾销税。对很多生产商征收至少39%的最终反补贴税，个别大厂税率高达241%，例如宝钢(600019.SS)、河北钢铁集团公司(000709.SZ)和鞍钢集团。
对印度厂商的反倾销税率则低得多，介于3-4.4%之间，反补贴税率在8%至对JSW SteelJSW.NS的29.5%。
意大利Marcegalia SpA被课征92.1%的反倾销税，其他意大利生产商面临的反倾销税率为12.63%。反补贴税率介于0.5%至对Ilva SpA的38.5%。
反倾销和反补贴投诉最初由美国大型钢铁厂提出。(完)
(编译 李婷仪/王丽鑫；审校 郑茵/刘秀红)
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
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