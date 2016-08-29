标题新闻：美国商务部初步认定中国以低于市场价向美国倾销卡车和巴士轮胎，或将征收反倾销税

《全球汇市》英镑下滑至三个月低点，受“硬退欧”担忧拖累
特雷莎梅周二的讲话将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。 欧元兑英镑 涨0.9%至0.8827英镑，英镑兑日圆 跌1.4%至137.65日圆。 日圆全线走强，美元兑日圆 小跌0.2%至114.30日圆，向上周低点113.75回落。 “‘硬退欧’引发的避险情绪推低美元/日圆，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。
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特雷莎梅周二的讲话将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。 欧元兑英镑 涨0.9%至0.8827英镑，英镑兑日圆 跌1.4%至137.65日圆。 日圆全线走强，美元兑日圆 小跌0.2%至114.30日圆，向上周低点113.75回落。 “‘硬退欧’引发的避险情绪推低美元/日圆，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。
上周，易盛农期指数窄幅波动，周初小幅上涨，下半周回吐涨幅，全周涨跌不明显。目前，易盛农期指数处于弱反弹走势中，本周若转跌，将重回探底过程中，截至1月13日，易盛农期指数报收于1,184.64点，全周微升0.48%。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。