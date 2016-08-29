标题新闻：美国商务部初步认定中国以低于市场价向美国倾销卡车和巴士轮胎，或将征收反倾销税

中国经济：人民币稳定来自稳定的基本面和稳健的政策面--报载

路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。