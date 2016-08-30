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中国财经 | 2016年 8月 30日 星期二 08:32 BJT

美国称中国倾销卡车和公共汽车轮胎 向征税方向迈进

路透华盛顿8月29日 - 美国商务部周一称，中国在美国以低于市价倾销卡车和公共汽车轮胎。这是走向加征关税的潜在一步。

商务部在初步判定中称，这些轮胎的倾销幅度为20.87-22.57%。该部在6月称，初步调查显示中国亦不公正地对这些产品提供补贴。

该部称，将在2017年1月17日之前宣布最终决定。此前其表示，将在11月10日左右公布相关反补贴案的最终裁决。

是否征收关税将取决于美国国际贸易委员会(ITC)最终裁决国内行业是否受到损害。2015年美国从中国进口卡车和公共汽车轮胎价值约为10.7亿美元。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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