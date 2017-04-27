美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA

英国曼彻斯特一家购物中心传出“巨响” 人群已被疏散--目击者
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透华盛顿4月26日 - 美国特朗普政府的一位高级官员周三透露，白宫考虑草拟行政令退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
但目前处于考虑阶段的这一行动，意味着经济争端将很有可能导致北美自由贸易区解体。
美国政治新闻网站Politico首先披露了该消息，导致墨西哥和加拿大股市和汇率下跌。投资者一度认为，特朗普将不会采取一些激进行动兑现竞选时的承诺，而目前则要重新考虑这种看法。
加拿大皇家银行分析师Paul Ferley表示，“白宫显然想要改变，但我们要看会出现什么情况。”(完)
(翻译 张荻； 审校 张若琪)
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透巴黎5月23日 - 英国曼彻斯特一场演唱会发生自杀式攻击之后，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周二呼吁民众加强警戒，他形容该攻击事件是“可憎的犯罪行为”。