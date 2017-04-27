美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA

路透华盛顿4月26日 - 美国特朗普政府的一位高级官员周三透露，白宫考虑草拟行政令退出北美自由贸易协定(NAFTA)。

目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。

但目前处于考虑阶段的这一行动，意味着经济争端将很有可能导致北美自由贸易区解体。

美国政治新闻网站Politico首先披露了该消息，导致墨西哥和加拿大股市和汇率下跌。投资者一度认为，特朗普将不会采取一些激进行动兑现竞选时的承诺，而目前则要重新考虑这种看法。

加拿大皇家银行分析师Paul Ferley表示，“白宫显然想要改变，但我们要看会出现什么情况。”(完)