美国一列车在费城脱轨 造成7人死亡

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透费城5月13日 （记者 Jarrett Renshaw） - 美国联邦调查人员称，美国全国铁路客运公司（Amtrak，美铁）一列列车周二晚在费城发生脱轨事故，造成7人死亡、逾200人受伤，事发时列车进入了弯道，行驶时速超过100英里，是限速的两倍有余。
事故具体原因尚未确定。
美国国家运输安全委员会（NTSB）的Robert Sumwalt称，这列前往纽约的列车工程师在列车刚进入最高限速为时速50英里（80公里）弯道后，启动了紧急制动系统。
他还称，但紧急制动仅让列车的时速从106英里略微放慢至102英里，随后火车头及所有7节车厢脱轨。
相关机构没有对列车为何以超过一倍的速度行驶给出解释。
事故发生在美东时间周二晚上9:30左右（周三0130 GMT），事发后美铁东北走廊的铁路客运服务立即关闭。
费城市长Michael Nutter在新闻发布上称，经证实有7人死亡。因担心有一些遇难者可能在列车脱轨时被甩了出去，救援队已经扩大了搜救范围。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。