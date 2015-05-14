美国一列车在费城脱轨 造成7人死亡

路透费城5月13日 （记者 Jarrett Renshaw） - 美国联邦调查人员称，美国全国铁路客运公司（Amtrak，美铁）一列列车周二晚在费城发生脱轨事故，造成7人死亡、逾200人受伤，事发时列车进入了弯道，行驶时速超过100英里，是限速的两倍有余。

事故具体原因尚未确定。

美国国家运输安全委员会（NTSB）的Robert Sumwalt称，这列前往纽约的列车工程师在列车刚进入最高限速为时速50英里（80公里）弯道后，启动了紧急制动系统。

他还称，但紧急制动仅让列车的时速从106英里略微放慢至102英里，随后火车头及所有7节车厢脱轨。

相关机构没有对列车为何以超过一倍的速度行驶给出解释。

事故发生在美东时间周二晚上9:30左右（周三0130 GMT），事发后美铁东北走廊的铁路客运服务立即关闭。

费城市长Michael Nutter在新闻发布上称，经证实有7人死亡。因担心有一些遇难者可能在列车脱轨时被甩了出去，救援队已经扩大了搜救范围。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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