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路透中文国际短讯 | 2015年 5月 14日 星期四 17:55 BJT

美国一列车在费城脱轨 造成7人死亡

美国联邦调查人员称，美国全国铁路客运公司（Amtrak，美铁）一列列车周二晚在费城发生脱轨事故，造成7人死亡、逾200人受伤，事发时列车进入了弯道，行驶时速超过100英里，是限速的两倍有余。事故具体原因尚未确定。路透
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