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时事要闻 | 2015年 1月 13日 星期二 08:32 BJT

华盛顿一地铁车厢浓烟滚滚 一人丧生两人重伤

路透华盛顿1月12日 - 华盛顿地铁系统总经理Richard Sarles称，华盛顿市中心兰芳广场站（L'Enfant Plaza Station）一地铁车厢浓烟滚滚，一名女性丧生，至少两人伤势严重。

他接受NBC采访时称，有约60人被送往医院检查。

他说：“我们还不知道起浓烟的原因。”此次事件影响到华盛顿许多地铁线路。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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