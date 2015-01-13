华盛顿一地铁车厢浓烟滚滚 一人丧生两人重伤

英国脱欧事务大臣称英国不会为退欧先付1,000亿欧元
路透伦敦5月3日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周三称，英国不会为退出欧盟支付1,000亿欧元。此前金融时报报导称，欧盟准备要求英国为退欧先付这一金额。
路透华盛顿1月12日 - 华盛顿地铁系统总经理Richard Sarles称，华盛顿市中心兰芳广场站（L'Enfant Plaza Station）一地铁车厢浓烟滚滚，一名女性丧生，至少两人伤势严重。
他接受NBC采访时称，有约60人被送往医院检查。
他说：“我们还不知道起浓烟的原因。”此次事件影响到华盛顿许多地铁线路。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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路透伦敦5月3日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周三称，英国不会为退出欧盟支付1,000亿欧元。此前金融时报报导称，欧盟准备要求英国为退欧先付这一金额。
路透首尔5月3日 - 朝鲜周三表示，其4月底拘留的一名美国男子，是以从事“敌对行为”为由被扣留的。 朝鲜中央通讯社称，这名名为Kim Sang Dok的美国人，是在平壤机场被以从事“颠覆朝鲜的敌对犯罪行为”为由遭到逮捕。 朝中社称，执法当局目前正在对罪行进行调查。这名美国人Kim似乎就是朝中社4月22日所说的被拘留的美国公民。(完) (编译 张若琪 审校 王洋)
路透联合国5月2日 - 外交人士称，美国正就联合国安理会对朝鲜多次发射弹道导弹作出何种回应与中国进行协商，其中包括实施制裁。安理会通常会在声明中谴责发射弹道导弹的行为。