官方数据显示今年美国道路交通伤亡人数明显上升

路透纽约8月17日（记者 Katie Reilly） - 根据美国国家安全委员会公布的数据，今年前六个月交通事故死伤人数较去年同期明显上升，今年很可能成为2007年以来车辆交通事故伤亡人数最高的一年。

截止到6月末，大约有1.9万人死于交通事故，220万人受重伤，较上年同期分别增长14%和30%。

国家安全委员会发言人Debbie Zewe称，2007年，近4.4万人死于车辆交通事故。国家安全委员会是国会特许成立的非营利性组织，旨在促进安全。

“如果当前这种趋势在下半年持续存在，车辆交通事故死亡人数可能超过4万人，”Zewe表示。

交通事故死伤人数上升显示经济状况改善和油价下降促使旅行和交通流量增加。

此类事故和伤害造成的损失也在上升，截止到今年6月，已经增长了24%至1520亿美元。

国家安全委员会建议司机关注安全问题，包括系好安全带、不要在开车时使用手机。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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