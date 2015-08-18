官方数据显示今年美国道路交通伤亡人数明显上升

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Katie Reilly

路透纽约8月17日 - 根据美国国家安全委员会公布的数据，今年前六个月交通事故死伤人数较去年同期明显上升，今年很可能成为2007年以来车辆交通事故伤亡人数最高的一年。

截止到6月末，大约有1.9万人死于交通事故，220万人受重伤，较上年同期分别增长14%和30%。

国家安全委员会发言人Debbie Zewe称，2007年，近4.4万人死于车辆交通事故。国家安全委员会是国会特许成立的非营利性组织，旨在促进安全。

“如果当前这种趋势在下半年持续存在，车辆交通事故死亡人数可能超过4万人，”Zewe表示。

交通事故死伤人数上升，显示经济状况改善和油价下降促使旅行和交通流量增加。

此类事故和伤害造成的损失也在上升，截止到今年6月，已经增长了24%至1520亿美元。

国家安全委员会建议司机关注安全问题，包括系好安全带、不要在开车时使用手机。（完）