飞机上最讨厌的人：漫不经心的父母

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透12月9日(记者 Elizabeth Dilts) -根据互联网旅行社Expedia.com列出的一份名单，相比“坐在后排踢前排座位”的人、“香水味刺鼻”的人以及“酩酊大醉者”，美国人将“漫不经心的父母”评选为最讨厌的航班乘客类型。
咨询公司Northstar对1,001名美国人过去五年间的乘机烦恼作了排名。
Expedia.com的副总裁兼总经理JohnMorrey在新闻稿中表示：“当我们看着这份不文明行为的名单时，我们当中的多数人都得承认自己或多或少也都曾有过这样的行为。”
63%的受访者表示，带着吵闹的孩子出行的家长经常让他们感到很讨厌，有59%的年龄在35岁以下的受访者表示，如果可以，他们会加钱选择坐在指定的安静区域。
孩子的哭闹并不是让乘客感到生气的唯一声音。当被问及如果邻座是位健谈的乘客，会有何感受时，有73%的受访者表示，他们感到“恼火”。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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