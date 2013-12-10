飞机上最讨厌的人：漫不经心的父母

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
(本文由路透中文网编译提供)
路透12月9日(记者 Elizabeth Dilts) - 根据互联网旅行社Expedia.com列出的一份名单，相比“坐在后排踢前排座位”的人、“香水味刺鼻”的人以及“酩酊大醉者”，美国人将“漫不经心的父母”评选为最讨厌的航班乘客类型。
咨询公司Northstar对1,001名美国人过去五年间的乘机烦恼作了排名。
Expedia.com的副总裁兼总经理John Morrey在新闻稿中表示：“当我们看着这份不文明行为的名单时，我们当中的多数人都得承认自己或多或少也都曾有过这样的行为。”
63%的受访者表示，带着吵闹的孩子出行的家长经常让他们感到很讨厌，有59%的年龄在35岁以下的受访者表示，如果可以，他们会加钱选择坐在指定的安静区域。
孩子的哭闹并不是让乘客感到生气的唯一声音。当被问及如果邻座是位健谈的乘客，会有何感受时，有73%的受访者表示，他们感到“恼火”。（完）
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
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