飞机上最讨厌的人：漫不经心的父母

(本文由路透中文网编译提供)

路透12月9日(记者 Elizabeth Dilts) - 根据互联网旅行社Expedia.com列出的一份名单，相比“坐在后排踢前排座位”的人、“香水味刺鼻”的人以及“酩酊大醉者”，美国人将“漫不经心的父母”评选为最讨厌的航班乘客类型。

咨询公司Northstar对1,001名美国人过去五年间的乘机烦恼作了排名。

Expedia.com的副总裁兼总经理John Morrey在新闻稿中表示：“当我们看着这份不文明行为的名单时，我们当中的多数人都得承认自己或多或少也都曾有过这样的行为。”

63%的受访者表示，带着吵闹的孩子出行的家长经常让他们感到很讨厌，有59%的年龄在35岁以下的受访者表示，如果可以，他们会加钱选择坐在指定的安静区域。