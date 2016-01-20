美国财政部审视公债市场的运行 着眼于数据收集

路透华盛顿1月19日 - 美国财政部周二公布一份对美国公债市场不断发展的结构和风险进行公开审议的重要报告。2014年10月15日美国公债市场发生所谓的“闪电拉升”，导致债券价格出现急剧震荡，这份报告就是受到该事件的启发。

财政部表示，其还寻求增加公债市场的数据收集和交易报告。公债市场流动性很高，近年来波动也有所加剧。

不明缘由的“闪电拉升”事件发生后，监管部门加强对这个规模近13万亿(兆)美元市场结构的审查，并公布了一份报告，还召开会议审视这次冲击的根源。

他们的报告指出，高频交易中算法策略的地位日益突出，其力量可在转瞬之间推动成数以亿美元计的交易。

周二宣布的举措相当于正式要求公众提供信息，包括由市场与行业人士在两个月的评论期回答多项问题。

“美国公债市场仍然是全球最具深度、流动性最好的，是避险和流动性的一个来源，也是在动荡时期的天堂，”财政部长顾问Antonio Weiss在一份声明中称，并表示这一要求是“几十年来对美债市场最全面的研究的重要一步 ”。

要求匿名的美国官员称，财政部将公布收集更多现券市场交易信息的计划。官员称，第四季某时财政部将公布向监管部门报告数据的具体步骤。

除了监管部门，财政部还在考虑公众是否应获得更多市场价格及交易规模等信息。(完)