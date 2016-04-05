美国财政部推出新举措 遏制税负倒置并购交易

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透华盛顿4月4日 - 美国财政部周一采取打击税负倒置的新措施，遏制美国企业通过购买外国公司、变更纳税地以实现避税的做法，此类行为会导致联邦税收减少。
在财政部消息公布后，总部在都柏林的艾尔建(Allergan) (AGN.N)股票在盘后下挫19%。艾尔建已经同意辉瑞(Pfizer)(PFE.N)的收购，这是迄今为止最大一宗税负倒置交易。
财政部在声明中称，根据新的规定，在倒置交易之前三年内购买的美国公司不能算作外国公司的资产。
在倒置收购交易中，一家美国的企业往往会收购一家较小的海外竞争对手，将注册地改为竞争对手的母国，从而改变公司的纳税地，但公司的核心业务一般还在美国。
财政部还提议应对剥离收益的做法，包括对倒置交易完成后美国子公司所欠外国母公司债务做出新的限制。(完)
(编译 孙国玉；审校 张荻)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。