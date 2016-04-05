美国财政部推出新举措 遏制税负倒置并购交易

路透华盛顿4月4日 - 美国财政部周一采取打击税负倒置的新措施，遏制美国企业通过购买外国公司、变更纳税地以实现避税的做法，此类行为会导致联邦税收减少。

在财政部消息公布后，总部在都柏林的艾尔建(Allergan) (AGN.N)股票在盘后下挫19%。艾尔建已经同意辉瑞(Pfizer)(PFE.N)的收购，这是迄今为止最大一宗税负倒置交易。

财政部在声明中称，根据新的规定，在倒置交易之前三年内购买的美国公司不能算作外国公司的资产。

在倒置收购交易中，一家美国的企业往往会收购一家较小的海外竞争对手，将注册地改为竞争对手的母国，从而改变公司的纳税地，但公司的核心业务一般还在美国。

财政部还提议应对剥离收益的做法，包括对倒置交易完成后美国子公司所欠外国母公司债务做出新的限制。(完)