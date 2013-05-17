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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 09:36 BJT

人民币汇率：形势迫切要求中国对汇率采取更多行动--美财政部高官

路透纽约5月16日 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)呼吁中国采取更多措施放宽人民币交易区间，以提振中国民众消费并扶助全球经济增长。

布雷纳德在为美国对外关系委员会准备的讲话中表示，“形势迫切要求中国采取更多措施，增加人民币汇率弹性，”

美国财政部在上月最新一次汇率情况报告中拒绝给中国贴上汇率操纵国的标签，但表示中国必须采取更多行动，以放宽人民币兑美元的交易区间。

“中国迈向市场化意味着人民币交易区间走一步放宽，同时大幅提高外汇储备及干预汇市行动的透明度，”布雷纳德周四表示。(完)

(编译 于春红; 审校 艾茂林)
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