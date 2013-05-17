人民币汇率：形势迫切要求中国对汇率采取更多行动--美财政部高官

布雷纳德在为美国对外关系委员会准备的讲话中表示，“形势迫切要求中国采取更多措施，增加人民币汇率弹性，”

美国财政部在上月最新一次汇率情况报告中拒绝给中国贴上汇率操纵国的标签，但表示中国必须采取更多行动，以放宽人民币兑美元的交易区间。