人民币汇率：形势迫切要求中国对汇率采取更多行动--美财政部高官

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透纽约5月16日 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)呼吁中国采取更多措施放宽人民币交易区间，以提振中国民众消费并扶助全球经济增长。
布雷纳德在为美国对外关系委员会准备的讲话中表示，“形势迫切要求中国采取更多措施，增加人民币汇率弹性，”
美国财政部在上月最新一次汇率情况报告中拒绝给中国贴上汇率操纵国的标签，但表示中国必须采取更多行动，以放宽人民币兑美元的交易区间。
“中国迈向市场化意味着人民币交易区间走一步放宽，同时大幅提高外汇储备及干预汇市行动的透明度，”布雷纳德周四表示。(完)
(编译 于春红; 审校 艾茂林)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。