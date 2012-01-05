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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 5日 星期四 14:32 BJT

盖特纳下周访问中日

美国财政部周三表示，美国财长盖特纳下周将访问中国和日本，与两国政府高官讨论美国对伊朗的制裁以及全球经济现状。盖特纳下周二将会见中国国务院副总理王岐山，次日将与温家宝总理会晤；下周四前往日本，与日本首相野田佳彦以及财务大臣安住淳会晤。路透

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