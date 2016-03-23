美国财长称中国经济转型道路“将崎岖不平”

里昂证券发布传统风水预测报告 看好鸡年交通运输、博彩等业
路透香港1月18日 - 知名投行里昂证券按照往年惯例，在中国的农历新年来临之前发布了鸡年风水报告，称根据鸡年的八字五行来看，全年属火和金的行业都属于表现优异之列。整体看好交通运输、博彩和可再生能源行业；认为大宗商品、房地产及内地相关股票也少不了肉肥酒厚。
路透华盛顿3月22日 - 美国财长雅各布·卢周二称，中国经济转型道路“将崎岖不平”，但中国经济转型会影响未来全球经济增长道路。
雅各布·卢在出席美国众议院金融服务委员会听证会时称，如果中国经济转型失败，将会深陷经济领域产能过剩问题，并可能面临更大的系统性风险。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透香港1月18日 - 知名投行里昂证券按照往年惯例，在中国的农历新年来临之前发布了鸡年风水报告，称根据鸡年的八字五行来看，全年属火和金的行业都属于表现优异之列。整体看好交通运输、博彩和可再生能源行业；认为大宗商品、房地产及内地相关股票也少不了肉肥酒厚。
路透北京/悉尼1月18日 - 中铝矿业国际周三证实，力拓和该公司已经结束了探勘合资事业，此前花费了六年时间仍未能在中国找到铜矿脉。
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。