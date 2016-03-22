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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 22:51 BJT

标题新闻：美国财长称中国经济向市场化转型道路将不会“一帆风顺”，会影响全球未来经济增长路径

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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