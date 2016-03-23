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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 09:26 BJT

美国财长称中国经济转型道路“将崎岖不平”

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月22日 - 美国财长雅各布·卢周二称，中国经济转型道路“将崎岖不平”，但中国经济转型会影响未来全球经济增长道路。

雅各布·卢在出席美国众议院金融服务委员会听证会时称，如果中国经济转型失败，将会深陷经济领域产能过剩问题，并可能面临更大的系统性风险。(完)

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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