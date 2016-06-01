(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月31日 - 美国财政部周二在声明中称，美国财长雅各布·卢本周将访问韩国，届时将同韩国企划财政部长官柳一镐会面，随后将前往北京出席第八轮中美战略与经济对话。

美国财政部称，雅各布·卢将于6月2-4日访问韩国，届时将同韩国副总理、企划财政部长官柳一镐会面，“商讨双边经济关系、提振全球经济增长措施、针对朝鲜破坏稳定行为的努力”等事宜。

雅各布·卢还将在首尔同商业领袖会面。

随后在6月5-7日，雅各布·卢将同中国国务院副总理汪洋、国务委员杨洁篪等共同主持第八轮中美战略与经济对话。

“本轮（中美）对话聚焦两国在一系列双边、地区及国际中长远经济和战略利益领域共同面临的挑战和机遇，”美国财政部称。（完）