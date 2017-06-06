美国财长努钦称改善与中国经济关系的重点是解决具体问题

路透华盛顿6月6日 - 美国财长努钦周二表示，特朗普政府改善与中国经济关系的重中之重是解决具体问题，而不是签署双边投资协议。

“我认为，我们目前希望就非常具体的市场问题，而不仅仅就大规模双边协议进行磋商。这才是我们的关注重点。一旦在这些问题上取得进展，我们可以转向双边投资协议磋商，”努钦在美中贸易全国委员会在华盛顿举行的一次活动上发表讲话称。

他还指出，非常专注于美中经济关系的再平衡。短期内不担心中国经济。中国政府在经济转型方面面临困难，但正朝着正确的方向发展。

他表示，特朗普政府非常重视汇率操纵问题。(完)