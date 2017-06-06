美国财长努钦称改善与中国经济关系的重点是解决具体问题

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月6日 - 美国财长努钦周二表示，特朗普政府改善与中国经济关系的重中之重是解决具体问题，而不是签署双边投资协议。
“我认为，我们目前希望就非常具体的市场问题，而不仅仅就大规模双边协议进行磋商。这才是我们的关注重点。一旦在这些问题上取得进展，我们可以转向双边投资协议磋商，”努钦在美中贸易全国委员会在华盛顿举行的一次活动上发表讲话称。
他还指出，非常专注于美中经济关系的再平衡。短期内不担心中国经济。中国政府在经济转型方面面临困难，但正朝着正确的方向发展。
他表示，特朗普政府非常重视汇率操纵问题。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。