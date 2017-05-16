美国财政部数据显示外资3月为四个月来首次买进美国公债

路透5月15日 - 美国财政部周一公布的数据显示，外资3月为四个月来首次买进美国公债，表明资金从美国政府公债出走、转进股市和其他风险资产的情况暂歇。

外资3月买进美国公债243.9亿美元，2月修正后为卖出135亿美元。

3月海外私人投资者买进美债329.7亿美元，但外国官方机构卖出91.5亿美元。

美债10年期收益率在3月底时报2.40%，小升4个基点，此前美联储调升短期利率25个基点，市场则因特朗普总统及国会在为推翻奥巴马健保法奔走而摆荡。

日本仍是美国最大债权国，3月持有1.12万亿(兆)美元美国公债，较2月小幅上升。

中国持有美债的规模仅次于日本，从1.06万亿美元升至1.09万亿美元。

总体上，海外投资者3月买入598亿美元长期美国资产，前月买入规模修正为531亿美元。

但如果把短期证券包括在内，外资3月净卖出7亿美元美国资产。2月修正为买入132亿美元。

外资3月购买美国股票的规模从2月的188.3亿美元降至8.76亿美元。

外资3月还把对美国公司债的购买规模降至65.9亿美元，2月时创去年8月来最高175.9亿美元。(完)