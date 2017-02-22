美国财长称期待IMF提出坦白直率的汇率政策分析

路透华盛顿2月21日 - 美国财政部一发言人士表示，财长努钦(Steven Mnuchin)周二对国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称，他预期IMF将提供“坦白直率”的汇率政策分析。

该发言人士称，在与拉加德通话时，努钦并“指出IMF着重在提振美国经济成长和就业的重要性，并期待IMF对其成员国能有强健的经济政策建议并处理全球失衡的问题。”

这段有关美国优先的谈话，正值20国集团(G20)官员表达了对美国将如何着手处理多边机构的担忧，并仔细斟酌G20对汇率合作、贸易等其他经济政策的措辞。

由于特朗普追求“美国优先”的议程，旨在逆转与中国、墨西哥、德国等其他主要贸易伙伴国之间长久以来的贸易逆差，一些人因此担心特朗普政府可能会背离其维持开放的全球贸易体系的承诺。

“我认为特朗普政府将会试着善用IMF和G20来协助达成其外部目标，并加强向中国和德国施压，”前IMF官员Domenico Lombardi表示。他如今任职于加拿大智库Centre for International Governance Innovation。

**“瞄准汇率操纵”**

特朗普在竞选期间一直指责中国操纵人民币汇率，以获得相对美国的出口优势。特朗普的贸易顾问纳瓦罗(Peter Navarro)在1月末称，德国利用“大幅低估”的欧元达到同样效果。这两国对美国贸易都呈现大幅顺差。

但国际货币基金组织(IMF)官员不再认为人民币被低估，尤其是中国人民银行在过去一年斥资数以千亿计美元支撑人民币汇率，以阻止资本外流之后。

欧元区主要国家经济基本面仍然疲弱，而且在美联储升息时，欧洲央行仍在实施负利率。外界普遍认为，欧元兑美元汇率是上述因素共同作用的结果。

一周前刚刚就任财长的努钦尚未提出工作重点。在参议院投票确认他出任财长之前，努钦承诺通过IMF、G7和G20等渠道，把汇率操纵作为一种不公平贸易行为加以解决。

但他在致参议员的书面评论中称：“IMF及其他多边组织看来并没有阻止这些国家操纵本币汇率。”(完)