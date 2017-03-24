重发-快讯提示：美国财长努钦称金融市场未充分反应美国成长前景

《全球汇市》美元自低点反弹后持坚，穆迪下调中国评级令人民币下跌

* 美元指数脱离六个半月低点 * 美债收益率上升提振美元 * 当前焦点自美国政治转向美联储货币政策 * 市场等待稍晚公布的美联储会议记录以寻找线索 路透东京5月24日 - 美元周三持坚，兑主要货币已经自六个半月低点反弹，得益于美债收益率上升；人民币下跌，此前穆迪出于对中国债务激增的担忧，下调了中国评级。 美元指数 持稳于97.321，上日升0.4%。 美元勉力脱离周一所及的11月9日来低点96.797，当时围绕特朗普竞选团队疑与俄罗斯勾结的担忧打压美元。 美国公债价格下降，对美元构成提振。美国指标10年期公债收益率(殖利率) 隔夜上升3个基点，距离上周购债避险潮时触及的一个月低位拉开一些距离。 “美债收益率上升支撑美元。对美国公债的投机性买盘似乎已经结束，关于特朗普的担忧和地缘政治风险也不再是新鲜的新闻，”大和证券的资深外汇策略师Yukio Ishizuki表示。 美元兑日圆 持坚于111.795日圆，之前曾跳升至111.995，为一周高位。