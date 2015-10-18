美国债市：外资8月连续第二个月抛售美国公债，规模为1月以来最高

但中国8月持有的美国公债规模增加至1.270万亿美元，7月修正后为1.269万亿美元。上个月，美国财政部数据显示，中国持有1.240万亿美元美国债券。

中国仍是美国公债的最大持有国，2013年11月时持有规模达到1.317万亿美元的峰值。

日本是美国公债第二大持有国，8月持有1.197万亿美元，略低于7月的1.2万亿美元。

比利时2月时还是美国公债第三大持有国，8月持有规模从7月的1,555亿美元降至1,107亿美元。

数据显示，比利时持有的美国公债在2014年3月达到创纪录的3,814亿美元，但随后减少近60%。

数据还显示，8月外资连续第七个月买入美国长期公债。

数据还显示，外资8月共计买入204亿美元长期美国资产，高于7月的77亿美元。但包括国库券等短期资产在内，外资卖出92亿美元美国资产，7月为买入1,410亿美元。

同时，美国股市8月流出60亿美元资金，7月为流入36亿美元。(完)