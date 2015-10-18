美国债市：外资8月连续第二个月抛售美国公债，规模为1月以来最高

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
但中国8月持有的美国公债规模增加至1.270万亿美元，7月修正后为1.269万亿美元。上个月，美国财政部数据显示，中国持有1.240万亿美元美国债券。
中国仍是美国公债的最大持有国，2013年11月时持有规模达到1.317万亿美元的峰值。
日本是美国公债第二大持有国，8月持有1.197万亿美元，略低于7月的1.2万亿美元。
比利时2月时还是美国公债第三大持有国，8月持有规模从7月的1,555亿美元降至1,107亿美元。
数据显示，比利时持有的美国公债在2014年3月达到创纪录的3,814亿美元，但随后减少近60%。
数据还显示，8月外资连续第七个月买入美国长期公债。
数据还显示，外资8月共计买入204亿美元长期美国资产，高于7月的77亿美元。但包括国库券等短期资产在内，外资卖出92亿美元美国资产，7月为买入1,410亿美元。
同时，美国股市8月流出60亿美元资金，7月为流入36亿美元。(完)
(编译/审校 于春红/杜明霞/徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”