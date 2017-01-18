标题新闻：美国财政部数据显示中国11月连续第六个月减持美国公债，继续动用储备提振人民币

港报社评：西方评级不符国情，危机言过其实--经济日报5月25日
穆迪昨突然调低中国主权评级，列举多项指标，佐证中国债务已岌岌可危；但西方指标未必切合中国国情，北京亦有能力避免危机爆发，市场已反映降级影响有限。
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穆迪昨突然调低中国主权评级，列举多项指标，佐证中国债务已岌岌可危；但西方指标未必切合中国国情，北京亦有能力避免危机爆发，市场已反映降级影响有限。
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。