美国政经：奥巴马拟提名美联储理事拉斯金为副财长--消息人士

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透华盛顿7月23日 - 知情人士周二透露，美国总统奥巴马正考虑提名美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)接替副财长沃林。
拉斯金从2010年10月起在美联储理事会任职。她将把银行监管经验带到新工作中，与美国财长杰克卢的预算才能形成互补。
消息人士称，52岁的拉斯金看上去是接任沃林的首要人选，后者是奥巴马政府金融监管改革方面的重要人物。白宫表示没有人事公告发布，而美联储拒绝置评。彭博周一报导称白宫正在考虑拉斯金。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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