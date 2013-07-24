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债券 | 2013年 7月 24日 星期三 08:10 BJT

美国政经：奥巴马拟提名美联储理事拉斯金为副财长--消息人士

路透华盛顿7月23日 - 知情人士周二透露，美国总统奥巴马正考虑提名美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)接替副财长沃林。

拉斯金从2010年10月起在美联储理事会任职。她将把银行监管经验带到新工作中，与美国财长杰克卢的预算才能形成互补。

消息人士称，52岁的拉斯金看上去是接任沃林的首要人选，后者是奥巴马政府金融监管改革方面的重要人物。白宫表示没有人事公告发布，而美联储拒绝置评。彭博周一报导称白宫正在考虑拉斯金。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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