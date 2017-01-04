综述：福特顺从特朗普意愿取消墨西哥建厂计划 将在美增加工作岗位

路透密西根弗拉特罗克/华盛顿1月3日 - 美国第二大汽车生产商福特汽车(Ford)(F.N)周二取消了在墨西哥建立新厂的计划，同时在密西根增加700个工作岗位。该公司原先的计划曾遭到美国当选总统特朗普的批评。目前特朗普又将炮口转向福特的竞争对手通用汽车(General Motors)(GM.N)，威胁将对在墨西哥生产的进口紧凑型轿车征收重税。

福特汽车首席执行官Mark Fields称，公司此举是对特朗普投以信任票，但主要是针对北美小型汽车需求下降的应对举措；福特原本打算在墨西哥工厂生产此类汽车。他表示，即便特朗普没有当选，公司也会作出相同决定。

福特汽车在去年4月公布了这项计划，当时宣布将投资16亿美元在墨西哥圣路易斯波托西(San Luis Potosi)设立新厂，而特朗普在竞选期间强烈要求该公司取消这一项目，称其为“绝对的耻辱”。

福特汽车还表示，将在密西根弗拉特罗克(Flat Rock)的工厂投资7亿美元，生产电动、混合及自动驾驶汽车。

特朗普努力吓阻美国汽车产业，表明他在影响企业决策方面可能较近代的其他几位总统更加积极，尤其是跟贸易与投资相关的企业决策。

投资者周二抛售堪萨斯南方铁路(Kansas City Southern)股票，这家公司有大量业务与横跨美墨边界的商品运输有关。

在福特汽车的宣布之前数小时，特朗普在推特发文写到“通用汽车正将墨西哥制造的车款Chevy Cruze，免税跨过边境运至美国车商。请在美国制造，不然就支付高额边境税！”美国最大汽车制造商--通用汽车表示，在墨西哥Coahuila工厂制造部分Cruze车款，为该公司服务全球客户策略的一部份，这些汽车并没有在美国销售。

特朗普有关通用汽车的推文，是他在1月20日上任前针对就业岗位、进口与成本问题对美国企业的最新抨击。

特朗普的言论意味着，即将上任的美国总统对美国企业事务有着不寻常程度的干预。

墨西哥政府称，对福特汽车的决定感到遗憾，并已确认该公司将对墨西哥政府已就此项投资付出的任何相关成本予以补偿。

福特发言人Jennifer Flake称，该公司短期内将因取消开厂计划而节省5亿美元，但在墨西哥其他工厂更换设备以生产福克斯(Focus)将带来一些其他成本；Flake未披露这些成本的详细情况。

通用汽车股价收高0.9%至35.15美元。福特汽车大涨3.8%收报12.59美元。

**知会特朗普**

福特高层人士亲自告知特朗普和副总统当选人彭斯这一决定。Fields对特朗普和掌控国会的共和党人提出的税收与监管提议表示赞赏。

“我们认为，特朗普及其谈论的促增长政策与其他提议，令美国制造业环境更加有利，所以这(福特的决定)是对特朗普及新政府或将推行的部分政策投下的信任票，”Fields指出。

特朗普在竞选期间曾表示，如果当选将不会允许福特在墨西哥建新厂，并将对进口的福特汽车征收高额关税。

特朗普在竞选时还指责墨西哥向美国输出犯罪分子和强奸犯，誓言在美墨边境修建高墙来打击非法移民。

11月8日赢得大选后，特朗普的目标还指向诸多美国企业，包括联合技术(United Technologies)(UTX.N)、波音(Boeing)(BA.N)和洛克希德马丁(Lockheed Martin)(LMT.N)。特朗普还对部分企业决定把一些生产环节留在美国大加称赞。

特朗普此前誓言将打击把生产从美国迁到国外的企业，要对这些企业返销回美国的产品征收35%的关税。他还谴责美国、墨西哥与加拿大之间达成的北美自由贸易协定(NAFTA)。

Fields称，福特与特朗普没有就取消墨西哥建厂计划或在密西根投资的决定进行过协商。

到2020年，福特将在密西根工厂生产行驶里程达到300英里(482公里)的电动运动型车(运动休旅车，SUV)，2021年时将开始在此生产完全自动驾驶汽车，即不配备方向盘或刹车踏板。福特还计划到2020年时生产新版混合动力F-150皮卡、野马(Mustang)和警用车辆。

通用汽车称2016年在美国售出约19万辆Cruze，其中在美国卖出的轿车版Cruze几乎全部是在俄亥俄州洛兹镇(Lordstown)的工厂生产，约有18.55万辆；约4,500辆掀背式Cruze则是在墨西哥组装后在美国销售。

Fields宣布新的工作机会时，聚集在弗拉特罗克(Flat Rock)工厂的工会工人为他欢呼。Fields称，700名新员工的招聘可能将在2018年开始，主要集中在2020年。(完)