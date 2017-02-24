独家：美国总统特朗普接受路透专访时称边境调节税会提振美国就业

路透华盛顿2月23日 - 美国总统特朗普在接受路透专访时，对国会共和党力推的，能带动出口的边境调节税提议予以了肯定，但没有明确表示支持。

特朗普之前对该提议的态度一直模棱两可，这是共和党逾30年来首次全面税改计划的核心部分。

“这会使美国增加许多就业，”特朗普在接受路透专访时称。这是他对该提议迄今为止最积极的措辞。

特朗普1月在接受不同媒体采访时，对边境调节税表达了相互矛盾的看法。他在一次采访中称计划“过于复杂”，在另一次采访中则说仍有可能。

“我肯定是支持某种形式的边境税，”他周四对路透表示，“未来企业将会回到美国，他们将会兴建自己的工厂，他们将会创造很多的就业，而这些都是免税的。”

特朗普还表示，政府将在处理完奥巴马医保问题后，着手应对税改立法。(完)