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时事要闻 | 2017年 3月 16日 星期四 09:34 BJT

特朗普预算提案将把美国国务院支出大砍多达31%--国会助手

路透华盛顿3月15日 - 美国国会助手周三表示，总统特朗普周四将公布的预算提案，将把国务院的支出削减多达31%，对外援助支出削减28%。

国务院预算削减31%虽然很多，但仍低于最近几周一些官员说的削减37%。(完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)

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