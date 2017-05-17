标题新闻：美国白宫预算管理局局长马瓦尼称将于5月23日发布特朗普政府2018财年全年预算建议

美国股市：受油价和消费类股拖累走低，市场担忧美联储升息路径

路透6月20日 - 美国股市周二下跌，油价大跌打压能源股，且零售股下挫，因担忧亚马逊提振其服装业务的计划，投资者也担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来升息路径。