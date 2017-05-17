标题新闻：美国白宫预算管理局局长马瓦尼称将于5月23日发布特朗普政府2018财年全年预算建议

《美国重要政经日程》--6月21日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1100 - 农业部公布一周全球稻米价格 1400 - 全美不动产协会(NAR)公布5月成屋销售 1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫; 审校 龚芳)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(除特别说明外，均为GMT时间) 1100 - 农业部公布一周全球稻米价格 1400 - 全美不动产协会(NAR)公布5月成屋销售 1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫; 审校 龚芳)
路透多伦多6月20日 - 加拿大主要股指周二大幅收低，原油下跌拖累能源股骤降，Cenovus Energy Inc宣布执行长将离职后股价下挫。
路透6月20日 - 美国股市周二下跌，油价大跌打压能源股，且零售股下挫，因担忧亚马逊提振其服装业务的计划，投资者也担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来升息路径。