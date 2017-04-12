（更正）美国总统特朗普将会见企业领袖 就基建和税改等计划争取更多支持

（更正：第二段译文有误，改为“一名就此事得到通报的政府官员称”，非“一政府官员就此事在简报会上称”）

路透华盛顿4月10日 - 美国白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)称，总统特朗普周二将会见约20位企业执行长，努力为1万亿(兆)美元的基建计划、税改和其他重点执政计划争取更多支持。

一名就此事得到通报的政府官员称，特朗普将会见通用汽车(GM.N)、IBM(IBM.N)以及沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)的掌门人。

特朗普承诺要在民间和公共基础设施方面投入1万亿美元，用以修缮桥梁，改善电网和宽带互联网，提高机场现代化程度，还有可能翻建老兵医院。特朗普在就职近三个月后，将再次征求民间部门对其“全国翻新”计划的建议和资金支持。

特朗普还希望简化所得税制，减少联邦规定，降低企业所得税，同时开征新税以促使企业把生产留在或转移到美国。他自上任以来已与企业执行长举行了多次会议。

企业执行长是去年12月创建的特朗普“战略与政策论坛”的一部分，他们上次与特朗普会面是在2月3日。

斯派塞称，这些来自各行各业的企业领袖们，还将与运输部部长赵小兰、环境保护局局长普鲁伊特、商务部长罗斯、教育部长德沃斯及白宫预算主管Mick Mulvaney举行小组会议。

与罗斯会面的人士包括沃尔玛执行长董明伦(Doug McMillon)、百事可乐(PepsiCo)(PEP.N)执行长Indra Nooyi。与普鲁伊特见面的人士将包括通用汽车执行长博拉(Mary Barra)、以及Patomak Global Partners LLC执行长Paul Atkins，后者曾担任美国证券交易委员会(SEC)委员。而与赵小兰会面的人士将包括特斯拉(TSLA.O)执行长伊隆-马斯克(Elon Musk)。

特朗普政府计划最快于5月公布在10年中投资1万亿美元的基建计划。(完)