焦点：特朗普“画饼”吸引力消失殆尽 商界深感困惑和不确定

路透华盛顿1月18日 - 特朗普当选后将有好日子过？这个憧憬最初带给商界游说人士和企业高管的乐观情绪正在逐渐消退，取而代之是一种不确定感。因为特朗普在医疗、税收和贸易政策方面释放出不一致的讯息，有时甚至让人困惑。

企业界一开始的亢奋情绪，推动股市在大选后强劲上涨，但随着对特朗普竞选承诺的细节产生疑虑，这股兴奋情绪已经减弱，即便许多商界人士称他们仍保持乐观。

上周末随着特朗普宣布他将以“人人都享有的保险”取代奥巴马执政时期标志性的“奥巴马医保(Obamacare)”，这种疑虑进一步加深。特朗普的这个目标远远超出了共和党人的设计。此外，特朗普还对国会中有关彻底调整公司税方案的一个核心部分提出批评。

“可以说自大选以来，外界对如何实施税收改革以及取代奥巴马医保计划的不确定性与日俱增，”一名金融业高层称。

这名人士称，对于增长提速、改革税收和迅速撤销奥巴马医保的期望，已经被“我们不是很肯定他的意思是什么”所取代。

一名共和党金融业游说人士表示，客户持续给她压力，要求预测新政府在规划什么，但她根本没有可靠的答案。

**插手奥巴马医改的废除**

特朗普插手共和党废除奥巴马医改的计划，他在细节操作和替代方案出炉时间方面发出矛盾的讯号，看起来扰乱了共和党的章法。

国会里的共和党人聚焦于限制政府对医保系统的介入，并取消该法案对个人强制参保的规定。

但特朗普对华盛顿邮报表示，他已经几乎完成了一套可取代奥巴马医改的方案，使“每个人都有医保”，同时他将迫使制药商直接与政府商谈医疗保健和医疗补助的定价。

前述资深金融业游说人士还称，特朗普最近抨击边境调节税，也又一次反映出他的行为不可预测。

边境调节措施是指对进口征税，但豁免企业缴纳出口税，从而鼓励公司将工作岗位和生产都留在美国本土。但特朗普在接受华尔街日报采访时却称，该提议过于复杂。

“每次听到边境税调整，我都喜欢不起来，”特朗普周五在接受该报采访时表示。“因为通常情况下，调整将把事情搞坏了。事实也正是如此。”

投资公司Cowen and Co的分析师Chris Krueger在谈及特朗普关于边境税调整的访谈言论时称，这实在太令人震惊了。

“特朗普就像一头政策蛮牛，带着自己的瓷器店，用每次的专访把瓷器撞得粉碎，”Krueger在一篇研究报告中写道。

游说人士表示，过去两周，特朗普的交接团队召集各行业团体到智库美国企业研究所出席每天的“聆听会”，交接团队明显表现出对游说人士传达的内容不感兴趣。根据参与人士指出，农业、金融、运输及科技等行业都获得一小时的时间长度。

**紧凑混乱**

在这些聆听会上，华尔街的游说人士被要求快速说完：他们头上有一部大型电视萤幕，显示限时两分钟倒数。

“那是一场混战。我们都只有两分钟可讲。你能在这段时间真正讲到什么？”另一名金融服务业的说客指出。“他们只想完成这项--‘我们听了华尔街的想法。’但谁知道这些交接团队的人几天后会在哪里？”

特朗普交接团队在为许多阁员提名人的任命听证会作准备时，并没有让游说人员参与，也引起一些关注。

就连特朗普的网站，也让外界对他的态度感到困惑。原本特朗普承诺将拆解多德-弗兰克法案的内容，在去年底被移除，也不见新的内容。特朗普的一名发言人说是因为网站重新设计，但银行业的游说人士不以为然，因为网站上的其他内容并未受到重新设计影响。

一些企业对特朗普内阁成员的提名人感到宽心。与行事冲动的特朗普相比，这些人被认为更可预测，而且支持企业。

矽谷一家公司的一位消息人士称，美国下任司法部长被提名人、参议员塞申斯(Jeff Sessions)与科技行业在价值观上分歧颇深，但却被视为特朗普内阁的重量级人物，原因是他是一位“行事谨慎的决策者，情绪不易于阴晴不定”。

许多游说人士和商界高管表示他们仍持乐观态度，并且对于朗普关于政策方面的推文和言论会持谨慎态度，不会过度解读。

“如果奥巴马或前美国总统布什(布希)就一项政策发表看法...华盛顿的大多数人则会以为，提出这样的问题是经过深思熟虑的决定，意在释出信号，”美国商会一位高官称。

该官员称，相比之下，特朗普可能仅仅是因为质疑就提出政策问题。

这位金融业官员承认处于不确定的环境，但亦称他仍持乐观态度。

“有许多候选人接受了采访，有些名字已被传出来...这是一个有点混乱的过程，”该官员指的是挑选候选人填补内阁和其他政府职位一事。“但总体而言，我觉得可以看出来在做最后的挑选时，特朗普表现出了一种非常意外的均衡手腕。”(完)